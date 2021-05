Lavoro: Sbarra, 500mila posti a rischio nel 2021 (Di venerdì 14 maggio 2021) "La transizione alla normalità è un processo che va governato insieme, nel segno della coesione e dell'inclusione sociale. Secondo fonti governative ci sono 500 mila lavoratori a rischio nel 2021, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) "La transizione alla normalità è un processo che va governato insieme, nel segno della coesione e dell'inclusione sociale. Secondo fonti governative ci sono 500 mila lavoratori anel, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Sbarra Lavoro: Sbarra, 500mila posti a rischio nel 2021 Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, concludendo il Consiglio della Cisl Toscana. "Al ministro Orlando e al Governo chiediamo - ha aggiunto - massima coesione con la ...

