Lavoro nero, Roberto Angelini di Propaganda Live multato per 15mila euro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – Roberto Angelini, musicista e ospite fisso di Propaganda Live, è stato multato di 15mila euro per Lavoro in nero. Il cantante è infatti anche proprietario di un ristorante e sarebbe stato colpito da fuoco “amico”: una donna assunta per “aiutarla” che poi l’ha denunciato. Roberto Angelini, il pianto social “Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’‘amica’ alla guardia di finanza”: questo è quanto scrive lo stesso Roberto Angelini, volto noto del programma condotto da Zoro Propaganda ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag –, musicista e ospite fisso di, è statodiperin. Il cantante è infatti anche proprietario di un ristorante e sarebbe stato colpito da fuoco “amico”: una donna assunta per “aiutarla” che poi l’ha denunciato., il pianto social “Questa non è la faccia del musicista che siete abituati a conoscere. Questa è la faccia di un ristoratore (si, ho un ristorante) che ha appena scoperto di essere stato denunciato da un’‘amica’ alla guardia di finanza”: questo è quanto scrive lo stesso, volto noto del programma condotto da Zoro...

Advertising

HuffPostItalia : Roberto Angelini in lacrime: multa da 15mila euro per lavoro nero. 'Tradito da un'amica' - lostandsleepy_ : @jo_vanna_ che il lavoro in nero è illegale perché tutti le tasse le devon pagare (1) e perché gli amici suoi (2) h… - RichardMcSundy : RT @PornoNoblogs: Assume in nero, fa il compagno, suona per propaganda live e poi chiama 'pazza incattivita dalla vita' sui giornali una su… - _UnaLola : @jo_vanna_ Ma era lavoro nero o no? - Rainbow_Uapa : @signorailimonii Allora. Io sto cercando di aprire un'attività (tempi biblici). Date le dimensioni e date le finanz… -