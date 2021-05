Lavoro | CNA | occupazione regge in piccole imprese

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il procedere della campagna vaccinale e il conseguente allentamento delle restrizioni sociali cominciano a far sentire il proprio effetto anche sull’. A rilevarlo l’OsservatorioCNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze dell’nelleartigiane, micro edal 2014, all’inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato delitaliano. A marzo di quest’anno l’tra i piccoli risulta in aumento in termini sia congiunturali (+0,4%) sia tendenziali (+0,8%). Una mini-ripresa, ma che rappresenta un dato comunque molto incoraggiante: su base annua si tratta del primo incremento dopo ben sette mesi contraddistinti dal segno negativo. ...

A marzo di quest'anno l'occupazione tra i "piccoli" risulta in aumento in termini sia congiunturali (+0,4%) sia tendenziali (+0,8%). Una mini-ripresa, ma che rappresenta un dato comunque molto incoraggiante.