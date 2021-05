Latina, al via l’allestimento dell’Hub vaccinale al polo fieristico Expo in via Monti Lepini (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella mattinata di ieri, presso il polo fieristico Latina Expo in via Monte Lepini, i volontari CRI hanno iniziato le prime operazioni per realizzare l’Hub vaccinale Covid-19, come previsto dalla pianificazione dell’Asl di Latina. Hub vaccinale al polo fieristico Latina Expo In particolare, circa 30 volontari CRI – coordinati dal Centro operativo nazionale per le Emergenze (Cone) – stanno installando quattro tende esoscheletro e altre due tende “Pagoda” 6×6 metri, che permetteranno di avere a disposizione temporaneamente 3 linee vaccinali per una capacità operativa di circa 250 somministrazioni al giorno. In questa fase transitoria, il personale sanitario sarà fornito dall’Asl pontina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella mattinata di ieri, presso ilin via Monte, i volontari CRI hanno iniziato le prime operazioni per realizzare l’HubCovid-19, come previsto dalla pianificazione dell’Asl di. HubalIn particolare, circa 30 volontari CRI – coordinati dal Centro operativo nazionale per le Emergenze (Cone) – stanno installando quattro tende esoscheletro e altre due tende “Pagoda” 6×6 metri, che permetteranno di avere a disposizione temporaneamente 3 linee vaccinali per una capacità operativa di circa 250 somministrazioni al giorno. In questa fase transitoria, il personale sanitario sarà fornito dall’Asl pontina ...

Advertising

CorriereCitta : Latina, al via l’allestimento dell’Hub vaccinale al polo fieristico Expo in via Monti Lepini - LatinaBiz : Farmacia Nella tarda mattinata del 12 maggio c'è stato un tentativo di rapina nella farmacia comunale di via Varro… - LatinaBiz : Carabinieri Un ragazzo di 21 anni è stato trovato in possesso di droga in uno dei quotidiani servizi di controllo… - Lunanotizie : Latina, razzia nelle auto in sosta in Via Legnano: presi un 24 enne e un 15enne - - InfoMarittime : Progetto promosso dal Parco Regionale dei Campi Flegrei in collaborazione con l'associazione Vela Latina di Monte d… -