L'assegno unico per i figli slitta al 2022, arriva un nuovo bonus per tutte le famiglie: come averlo (Di venerdì 14 maggio 2021) L'assegno unico non ci sarà più, almeno per il momento. A confermare la notizia è stata anche il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Il tempo a disposizione del governo è stato troppo poco per mettere in campo nuovi contributi da destinare alle famiglie, quindi il tutto è stato rimandato all'anno 2022. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

