L’arte di Alexandria Ocasio-Cortez di far politica con i social

(Di venerdì 14 maggio 2021)può vantare un seguito di oltre 8 milioni di utenti su Instagram, 11 milioni su Twitter e più di 1,5 milioni su Facebook, Meglio di lei nell’ambito politico statunitense solo Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden e Kamala Harris. Suidunque, una deputata con appena due anni di esperienza riesce a concorrere sullo stesso piano di presidenti e vicepresidenti. Ma l’impatto chesta avendo sul modo di comunicare non riguarda solo i successi ottenuti, va oltre. È indubbio ad esempio che la vittoria contro Joe Crowley sia arrivata anche per merito di un’eccezionale video elettorale, intitolato The courage to change, caricato su Youtube e diffuso sui varinetwork. Come indiscutibile è la sua abilità nel condizionare il dibattito pubblico statunitense: ...