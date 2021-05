L’Architetto Paesaggista Vincenzo d’Africa scrive a Falcomatà: “Che fine ha fatto l’ultimo esemplare di lampione liberty reggino?” [FOTO] (Di venerdì 14 maggio 2021) Particolare del lampione con maschere su cornice e ghirlande Reggio Calabria, L’Architetto Paesaggista Vincenzo d’Africa chiede al Sindaco: “che fine ha fatto l’ultimo esempio di lampione liberty reggino? E ipotizza una ricollocazione all’interno del nuovo waterfront o in altro luogo idoneo nel centro storico cittadino” “Mi chiedo dove sia finito l’ultimo esempio di lampioni del Corso Garibaldi, o meglio la parte più elaborata del lampione la parte della base, ricollocato negli anni ‘60 nel piazzale del lido comunale faceva pensare alla belle epoque, alle signore in cappellino e veletta, ai cilindri dei gentiluomini, alle carrozze… è uno dei simboli del periodo ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Particolare delcon maschere su cornice e ghirlande Reggio Calabria,chiede al Sindaco: “chehaesempio di? E ipotizza una ricollocazione all’interno del nuovo waterfront o in altro luogo idoneo nel centro storico cittadino” “Mi chiedo dove sia finitoesempio di lampioni del Corso Garibaldi, o meglio la parte più elaborata della parte della base, ricollocato negli anni ‘60 nel piazzale del lido comunale faceva pensare alla belle epoque, alle signore in cappellino e veletta, ai cilindri dei gentiluomini, alle carrozze… è uno dei simboli del periodo ...

