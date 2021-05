L'appello di Oxfam: 'Gaza di nuovo sotto le macerie, subito cessate il fuoco' (Di venerdì 14 maggio 2021) Oxfam, che si trova attualmente a Gaza per soccorrere la popolazione, ha lanciato l'allarme chiedendo un immediato 'cessate il fuoco'. "Ancora una volta sono civili innocenti a pagare il prezzo ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021), che si trova attualmente aper soccorrere la popolazione, ha lanciato l'allarme chiedendo un immediato 'il'. "Ancora una volta sono civili innocenti a pagare il prezzo ...

Advertising

petrellismo : RT @OxfamItalia: L'appello di #Oxfam: '#Gaza di nuovo sotto le macerie, subito cessate il fuoco' - via @globalistIT - rossella266 : RT @OxfamItalia: L'appello di #Oxfam: '#Gaza di nuovo sotto le macerie, subito cessate il fuoco' - via @globalistIT - OxfamItalia : L'appello di #Oxfam: '#Gaza di nuovo sotto le macerie, subito cessate il fuoco' - via @globalistIT - antonelloello : RT @globalistIT: - globalistIT : -