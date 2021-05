L'altro vaccino (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo quasi 40 anni di ricerche, è stato messo a punto un antidoto efficace contro la malaria (che ogni anno provoca 240 milioni di contagi e 500 mila morti). Una battaglia infinita. Che, oltre ai farmaci, andrebbe combattuta anche con altre armi... Questa è la storia di una vittoria. Racconta di un vaccino che, dopo quasi 40 anni di tentativi, è stato finalmente messo a punto contro una malattia che causa, ogni anno, circa 500 mila morti al mondo (il 94 per cento in Africa). Numeri peraltro sottostimati, visto che non tutti i decessi vengono registrati. Questa è, però, anche la storia di una sconfitta. Perché la malaria, in questi quattro decenni in cui si è provato di tutto, pesticidi, zanzariere, vecchi e nuovi farmaci, uccide ancora. Di quelle 500 mila morti - su 240 milioni di contagi mondiali - la grandissima parte sono bambini sotto i cinque ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo quasi 40 anni di ricerche, è stato messo a punto un antidoto efficace contro la malaria (che ogni anno provoca 240 milioni di contagi e 500 mila morti). Una battaglia infinita. Che, oltre ai farmaci, andrebbe combattuta anche con altre armi... Questa è la storia di una vittoria. Racconta di unche, dopo quasi 40 anni di tentativi, è stato finalmente messo a punto contro una malattia che causa, ogni anno, circa 500 mila morti al mondo (il 94 per cento in Africa). Numeri persottostimati, visto che non tutti i decessi vengono registrati. Questa è, però, anche la storia di una sconfitta. Perché la malaria, in questi quattro decenni in cui si è provato di tutto, pesticidi, zanzariere, vecchi e nuovi farmaci, uccide ancora. Di quelle 500 mila morti - su 240 milioni di contagi mondiali - la grandissima parte sono bambini sotto i cinque ...

Advertising

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Matteo #Bassetti: 'Se ti do un vaccino lo prendi e basta, non esiste che si possa sce… - Meira85253235 : RT @FilloM14: No ma il vaccino è la “soluzione”. “Lo faccio per me e per gli altri”. Io non capisco se siate scemi, analfabeti o quale alt… - NegAdriana : RT @LaMbriaca: Vorrei ritornare indietro a quando i bambini correvano dietro la sposa appena uscita di casa, solo x raccogliere i confetti… - LucaMagmo : RT @LaMbriaca: Vorrei ritornare indietro a quando i bambini correvano dietro la sposa appena uscita di casa, solo x raccogliere i confetti… - GiuseppePepe10 : RT @danielaranieri: - Questo vaccino è sconsigliato per la tua fascia d’età - Ok. Allora faccio l’altro - L’altro non c’è - Allora non lo f… -