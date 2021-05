L’Accademia dei Licei assegna il premio Presidente della Repubblica a Silvio Garattini (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Accademia Nazionale dei Lincei ha assegnato al professor Silvio Garattini il premio Nazionale Presidente della Repubblica per il 2021, in riconoscimento del “ruolo assai importante nell’indirizzare attraverso le sue attività molta della ricerca biomedica applicata alla salute e dell’impegno sociale svolto a livelli diversi, che ne fanno un esempio e un punto di riferimento nel Paese”. “Silvio Garattini ha dato un contributo unico e straordinario dal punto di vista della ricerca scientifica, della imprenditorialità accademica, della formazione e promozione dei talenti, dell’impegno e responsabilità sociale”, commenta Giorgio Parisi, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021)Nazionale dei Lincei hato al professorilNazionaleper il 2021, in riconoscimento del “ruolo assai importante nell’indirizzare attraverso le sue attività moltaricerca biomedica applicata alla salute e dell’impegno sociale svolto a livelli diversi, che ne fanno un esempio e un punto di riferimento nel Paese”. “ha dato un contributo unico e straordinario dal punto di vistaricerca scientifica,imprenditorialità accademica,formazione e promozione dei talenti, dell’impegno e responsabilità sociale”, commenta Giorgio Parisi, ...

