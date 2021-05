La vicina di casa di Anna Corona: “Mi dicono complice, assassina, io non c’entro niente” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Denise è la figlia di tutti noi dobbiamo aiutare Piera Maggio” sono queste alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato la signora Giacoma a La vita in diretta. La vicina di casa di Anna Corona, la donna che abitava al piano terra il primo settembre del 2004, racconta in tv la sua versione dei fatti su quel giorno. Ribadisce che non ha nessun coinvolgimento in questa vicenda e ribadisce anche che Anna Corona non ha spacciato quella casa come sua. Era a casa il primo settembre del 2004 quando Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo e improvvisamente si trovò coinvolta in questa vicenda. Nella sua intervista per La vita in diretta, nella puntata del 14 maggio, la vicina di casa di Anna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) “Denise è la figlia di tutti noi dobbiamo aiutare Piera Maggio” sono queste alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato la signora Giacoma a La vita in diretta. Ladidi, la donna che abitava al piano terra il primo settembre del 2004, racconta in tv la sua versione dei fatti su quel giorno. Ribadisce che non ha nessun coinvolgimento in questa vicenda e ribadisce anche chenon ha spacciato quellacome sua. Era ail primo settembre del 2004 quando Denise Pipitone scomparve da Mazara del Vallo e improvvisamente si trovò coinvolta in questa vicenda. Nella sua intervista per La vita in diretta, nella puntata del 14 maggio, ladidi...

Advertising

infoitinterno : DENISE PIPITONE, DEPOSIZIONE ANNA CORONA/ “Poliziotti non salirono a casa” e vicina… - AgneseLucrezia : RT @imironicc: La vicina di casa è amica strettissima di Anna Crown. Non capisco a che gioco sta giocando, falsa pure lei. Ovviamente ora a… - AgneseLucrezia : RT @Stefani50509783: @vitaindiretta Si ma la vicina che fa accomodare i carabinieri in casa sua? Io avrei detto ai carabinieri che la sig.… - Stefani50509783 : @vitaindiretta Si ma la vicina che fa accomodare i carabinieri in casa sua? Io avrei detto ai carabinieri che la s… - frabiziovalerio : La vicina di casa di Anna Corona ha parlato #DenisePipitone #lavitaindiretta -