La Valle d’Aosta approva la legge anti-Lupo: permetterà abbattimenti “per difendere persone e animali”. Contraria Legambiente (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì pomeriggio il consiglio regionale della Valle d’Aosta ha approvato all’unanimità con tutti i 35 consiglieri la legge anti-Lupo che legalizza l’abbattimento dell’animale su tutto il territorio valdostano. “Vogliamo definire un progetto a supporto delle nostre aziende, dei nostri alpeggi e dei nostri allevatori”, ha comunicato in aula l’assessore all’Agricoltura della Valle d’Aosta, Davide Sapinet, (Union Valdotaine). Con l’approvazione di questo testo il governatore Erik Lavévaz, assieme all’assessore all’Agricoltura, in casi particolari e previa autorizzazione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del ministero dell’Ambiente, potrà autorizzare sul territorio valdostano il prelievo, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì pomeriggio il consiglio regionale dellahato all’unanimità con tutti i 35 consiglieri lache legalizza l’abbattimento dell’animale su tutto il territorio valdostano. “Vogliamo definire un progetto a supporto delle nostre aziende, dei nostri alpeggi e dei nostri allevatori”, ha comunicato in aula l’assessore all’Agricoltura della, Davide Sapinet, (Union Valdotaine). Con l’zione di questo testo il governatore Erik Lavévaz, assieme all’assessore all’Agricoltura, in casi particolari e previa autorizzazione dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e del ministero dell’Ambiente, potrà autorizzare sul territorio valdostano il prelievo, la ...

fattoquotidiano : La Valle d’Aosta approva la legge anti-Lupo: permetterà abbattimenti “per difendere persone e animali”. Contraria L… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Verso un'Italia tutta in giallo (tranne la Valle d'Aosta). L'incognita Rt - agorarai : Benvenuti ad Agorà. Da lunedì tutta l’Italia potrebbe essere gialla, con la sola eccezione della Valle d’Aosta. In… - ilgiornale : Soltanto la Valle d'Aosta rischia di restare in arancione. Lunedì la cabina di regia per decidere misure 'allentate' - Babylon13069202 : RT @Agenzia_Italia: Verso un'Italia tutta in giallo (tranne la Valle d'Aosta). L'incognita Rt -