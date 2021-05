"La tv come va fatta". Bonolis irride Barbara D'Urso. Avanti un altro, il gesto che imbarazza Mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) Momenti di imbarazzo a Mediaset per le ironie di Paolo Bonolis ad Avanti un altro. Nel "mirino", pur senza mai citarla, Barbara D'Urso. come sottolinea TvBlog, infatti, il popolare conduttore del quiz del preserale di Canale 5 (che con l'edizione serale della domenica ha preso il posto proprio di Live - Non è la D'Urso) ha accolto l'arrivo della Bonas in studio "pescata" dalla concorrente con una formula che a tutti i telespettatori non poteva che ricordare Carmelita. In caso di risposta esatta, la concorrente sarebbe arrivata a quota 300mila euro: bisogna indovinare un rumore misterioso con l'aiuto di tre indizi contenuti in una busta e proprio su questo Bonolis ha giocato con non poca malizia. "Prima di dare la linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Momenti di imbarazzo aper le ironie di Paoloadun. Nel "mirino", pur senza mai citarla,D'sottolinea TvBlog, infatti, il popolare conduttore del quiz del preserale di Canale 5 (che con l'edizione serale della domenica ha preso il posto proprio di Live - Non è la D') ha accolto l'arrivo della Bonas in studio "pescata" dalla concorrente con una formula che a tutti i telespettatori non poteva che ricordare Carmelita. In caso di risposta esatta, la concorrente sarebbe arrivata a quota 300mila euro: bisogna indovinare un rumore misterioso con l'aiuto di tre indizi contenuti in una busta e proprio su questoha giocato con non poca malizia. "Prima di dare la linea ...

Advertising

FrancescoBonif1 : La battaglia di ?@ItaliaViva? per mettere il Paese in mani piu sicure è stata fatta in Parlamento, a viso aperto, c… - disinformatico : Prima dose di vaccino fatta! Per ora però ricevo il 5G esattamente come prima. In compenso Bill Gates mi sta più si… - rubio_chef : Caro @welikeduel come ben sai la Palestina è occupata dal 1948 ed è in corso da ormai 73 anni una pulizia etnica fi… - MissAd_ : RT @carpa2019: A parte il caso #Gregoretti, ci rendiamo conto che #Salvini non sa neanche come è fatta la bandiera italiana? ???? #propagan… - SunrisePhl : @repubblica Ma W il Lazio che ha capito come andava fatta la campagna vaccinale! -