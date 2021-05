La triade dei sogni alla guida di Libero quotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) L’anticipazione di Dagospia non era una boutade: Alessandro Sallusti, dopo aver lasciato la direzione de Il Giornale, ha firmato per ricoprire lo stesso ruolo a Libero quotidiano. Il giornalista, dunque, torna nella famiglia editoriale di cui aveva già fatto parte, ricoprendo il ruolo di direttore responsabile per poco più di un anno e mezzo (dal gennaio del 2007 al luglio del 2008). Ancora non è nota la personalità che prenderà il suo posto alla guida del giornale della famiglia Berlusconi, ma ci sono dettagli sulla nuova squadra che guiderà il quotidiano del gruppo Angelucci. LEGGI ANCHE > Alessandro Sallusti non è più il direttore del Giornale, si ipotizza un futuro a Libero Pietro Senaldi, che fino a oggi era il direttore responsabile di Libero, lavorerà al ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 maggio 2021) L’anticipazione di Dagospia non era una boutade: Alessandro Sallusti, dopo aver lasciato la direzione de Il Giornale, ha firmato per ricoprire lo stesso ruolo a. Il giornalista, dunque, torna nella famiglia editoriale di cui aveva già fatto parte, ricoprendo il ruolo di direttore responsabile per poco più di un anno e mezzo (dal gennaio del 2007 al luglio del 2008). Ancora non è nota la personalità che prenderà il suo postodel giornale della famiglia Berlusconi, ma ci sono dettagli sulla nuova squadra che guiderà ildel gruppo Angelucci. LEGGI ANCHE > Alessandro Sallusti non è più il direttore del Giornale, si ipotizza un futuro aPietro Senaldi, che fino a oggi era il direttore responsabile di, lavorerà al ...

