La Treccani elimina “cagna” e “zoccola” dai sinonimi di donna: il vero dramma è che finora li erano (Di venerdì 14 maggio 2021) La Treccani ha cambiato il suo vocabolario online sulla voce “donna” eliminando i sinonimi dispregiativi come “cagna”, “zoccola” o “pu**ana”. È senz’altro molto più che una buona notizia, si direbbe incredibile. Come è incredibile il fatto che fino ad oggi questa serie di appellativi siano stati associati, o meglio, utilizzati in sostituzione alla parola “donna”. La vittoria di oggi è il risultato di una battaglia iniziata lo scorso 5 marzo quando le attiviste capitanate da Maria Beatrice Giovanardi, l’italiana che ha ottenuto che l’Oxford Dictionary modificasse in chiave non sessista la definizione di “woman“, hanno inviato una lettera all’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani per modificare la voce “donna”. “Sapevi che nel ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Laha cambiato il suo vocabolario online sulla voce “ndo idispregiativi come “”, “” o “pu**ana”. È senz’altro molto più che una buona notizia, si direbbe incredibile. Come è incredibile il fatto che fino ad oggi questa serie di appellativi siano stati associati, o meglio, utilizzati in sostituzione alla parola “”. La vittoria di oggi è il risultato di una battaglia iniziata lo scorso 5 marzo quando le attiviste capitanate da Maria Beatrice Giovanardi, l’italiana che ha ottenuto che l’Oxford Dictionary modificasse in chiave non sessista la definizione di “woman“, hanno inviato una lettera all’Istituto dell’Enciclopedia Italianaper modificare la voce “”. “Sapevi che nel ...

riotta : La @Treccani elimina gli insulti alle donne dallo storico dizionario basta 'sinonimi' come 'cagna' o 'zoccola'. Be… - demelza72 : La #Treccani elimina cagna e zoccola dai “sinonimi” di donna! Ma grazie. - _SaraP7 : RT @ch0lansia: la treccani che elimina cagna e zoccola dai sinonimi di donna ok grazie del pensiero how cute ma la domanda è perché cazzo c… - barbvcore : RT @ch0lansia: la treccani che elimina cagna e zoccola dai sinonimi di donna ok grazie del pensiero how cute ma la domanda è perché cazzo c… - remiromi1 : RT @ch0lansia: la treccani che elimina cagna e zoccola dai sinonimi di donna ok grazie del pensiero how cute ma la domanda è perché cazzo c… -