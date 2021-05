La sorella di Tommaso Zorzi esce allo scoperto: l’annuncio sbalorditivo (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaia Zorzi la sorella di Tommaso ha appena fatto una rivelazione su Twitter ma l’annuncio non è piaciuto al fratello, perché? Nella vita non si finisce mai di imparare. Tommaso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 maggio 2021) Gaialadiha appena fatto una rivelazione su Twitter manon è piaciuto al fratello, perché? Nella vita non si finisce mai di imparare.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GiuseppeporroIt : Tommaso Zorzi, la sorella Gaia fa coming out su Twitter: il commento dell'influencer (FOTO) #tommasozorzi… - Paolina04486337 : @saarxxx8 Dayane e Tommaso andrebbero benissimo d'accordo e con loro la sorella solo che sono lontani in senso anche non figurato - freegoriferita : Oddio raga sto ridendo tantissimo vi ricordate i primissimi commenti di Trafello che erano su Gaia che si fingeva l… - Trafello2 : @oppureatram @zorzi_gaia E certo dopo che faceva finta che era sorella di: tommaso per vendere le canzoni una volta… - Giorgiarda : RT @Elena_Siena_: Non Tommaso che scopre che sua sorella è bi in risposta di un tweet di Pier dedicato a Giulia ??#prelemi Oooooobsessiooooo… -