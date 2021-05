"La sola cosa che deve fare uno Stato sovrano". Invasi dagli immigrati, Cruciani asfalta Lamorgese | Video (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tema-immigrazione tiene banco a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 13 maggio. Gli sbarchi proseguono a raffica, ovviamente ad essere più colpita è Lampedusa, punto di primo approdo in Italia. Un'emergenza spinosa per il governo di Mario Draghi, dove convivono spiriti e approcci radicalmente diversi: dai porti spalancati invocati dal Pd al pugno di ferro agitato da Matteo Salvini e Lega. E a dire la sua sul tema, ospite in studio da Paolo Del Debbio, è Giuseppe Cruciani. "Siamo al limite del paradosso, del surreale - premette il conduttore de La Zanzara -. Arrivano persone e sembra che sia impossibile che vengano fermate, cosa che a mio parere uno Stato sovrano dovrebbe fare, ovvero fermarle prima che arrivino. E si parla delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tema-immigrazione tiene banco a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 13 maggio. Gli sbarchi proseguono a raffica, ovviamente ad essere più colpita è Lampedusa, punto di primo approdo in Italia. Un'emergenza spinosa per il governo di Mario Draghi, dove convivono spiriti e approcci radicalmente diversi: dai porti spalancati invocati dal Pd al pugno di ferro agitato da Matteo Salvini e Lega. E a dire la sua sul tema, ospite in studio da Paolo Del Debbio, è Giuseppe. "Siamo al limite del paradosso, del surreale - premette il conduttore de La Zanzara -. Arrivano persone e sembra che sia impossibile che vengano fermate,che a mio parere unodovrebbe, ovvero fermarle prima che arrivino. E si parla delle ...

