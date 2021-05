La Serie A sarà anche su Sky: assegnato il pacchetto 2 (Di sabato 15 maggio 2021) La Lega Serie A ha appena assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Sky, quindi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 maggio 2021) La LegaA ha appenail2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. A favore dell’offerta della pay-tv di Comcast hanno votato 16 club: Napoli e Lazio si sono astenute, mentre Crotone e Parma non hanno votato in quanto già retrocesse. Sky, quindi, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Serie sarà Lautaro a Sky: "Non penso a nulla di diverso dall'Inter. Scudetto, che emozione" 'Importante affrontare la Juve con lo scudetto in tasca' La testa è anche a Torino, dove sabato alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) l'Inter sarà ospite della Juventus . 'Sarà ...

Diritti tv, assegnato a Sky il pacchetto 2: tre partite in coesclusiva Fumata bianca sui diritti tv. L'assemblea di Lega di serie A si è protratta fino a tarda serata per assegnare il pacchetto 2 (tre gare in coesclusiva) a ... Inoltre, ci sarà una trattativa con l'Aic per ...

