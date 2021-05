“La scuola non può solo fabbrica di nozioni, non si matura solo attraverso i voti”. L’affondo di Papa Francesco (Di venerdì 14 maggio 2021) "È il tempo della responsabilità per far fiorire la società. Qui, oltre al ruolo primario della famiglia, è fondamentale la scuola". Lo sottolinea il Papa intervenendo agli Stati Generali della natalità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) "È il tempo della responsabilità per far fiorire la società. Qui, oltre al ruolo primario della famiglia, è fondamentale la". Lo sottolinea ilintervenendo agli Stati Generali della natalità. L'articolo .

Advertising

vaticannews_it : #14maggio #PapaFrancesco: Non possiamo seguire modelli miopi di crescita, come se per preparare il domani servisse… - borghi_claudio : Oh, con il solito tono soft ci è arrivato anche il Corriere... non la vedo benissimo per il sindaco di Fano. Stude… - Giorgiolaporta : È normale rinchiudere una settimana in psichiatria un ragazzo di 18 anni che a #scuola si toglie la #mascherina? Ad… - FL1VK3R : @sottxrora aspe mo ti richiamo se vuoi ma se non ti cago è per la scuola rrfnjer - cutvlouie : @k5thyng prima sfavo con mia amdte a fate questa cosa, ora che sono entrata a scuola non posso farlo più, capisci c… -