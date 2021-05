La rinascita di Lingard | premiato per il gol e come giocatore del mese

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) Jesse, centrocampista del West Ham, è stato elettodeldi aprile in Premier League.ha battuto la concorrenza di Alexander-Arnold, Stuart Dallas, Mason Greenwood, Kelechi Iheanacho, Matheus Pereira, Allan Saint-Maximin e Chris Wood. Un aprile eccezionale per il centrocampista offensivo, in prestito dal Manchester United, capace di segnare 4 reti e un assist in 4 partite, trascinando gli hammers a giocarsi un posto per la prossima Champions League.vince anche il “gol del”, in riferimento alla rete realizzata contro il Wolverhampton del 5 aprile dove si è reso protagonista di un’incredibile cavalcata dalla sua metà campo fino all’area avversaria, infine superando Rui Patricio. Una stagione della, quella di ...