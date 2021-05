La ragazza vaccinata con 4 dosi di Pfizer non sta bene. E la famiglia cambia idea: 'Potremmo fare causa' (Di venerdì 14 maggio 2021) Non sta bene la studentessa 23enne attualmente in ospedale a Massa dopo che le sono state inoculate 4 dosi di vaccino anziché una. E sulla decisione sua e della famiglia di non fare ricorso a vie ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Non stala studentessa 23enne attualmente in ospedale a Massa dopo che le sono state inoculate 4di vaccino anziché una. E sulla decisione sua e delladi nonricorso a vie ...

