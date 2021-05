La quarta uscita di Liga: da oggi disponibile in vinile “77” (Di venerdì 14 maggio 2021) Da oggi è disponibile la quarta uscita di Liga, 5 album con doppio vinile + 1 album con vinile singolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. La raccolta è composta da 11 vinili colorati di 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di Luciano Ligabue. 5 album La quarta uscita di Liga “77” contiene il top di Ligabue? Le copertine di ogni uscita sono apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile. Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il “gioco del 7”, già presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7”, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Daladi, 5 album con doppio+ 1 album consingolo per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. La raccolta è composta da 11 vinili colorati di 180 grammi che racchiude i 77 singoli che hanno fatto la storia di Lucianobue. 5 album Ladi“77” contiene il top dibue? Le copertine di ognisono apribili e con grafiche appositamente create per il formato. Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il “gioco del 7”, già presente nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7”, ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del...

GiorgioMag98 : RT @ligabue: Continua l'appuntamento con la raccolta in vinile '77 singoli', la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 grammi che racc… - OltreleColonne : Luciano Ligabue, e’ disponibile la quarta uscita di “77” - ligabue : Continua l'appuntamento con la raccolta in vinile '77 singoli', la raccolta composta da 11 vinili colorati 180 gram… - urmysomethingLT : Ceh scusate io sto come una cogliona ad aspettare e non mi dite che è uscita la quarta stagione di the handmaid’s t… - gergely_rt : per non parlare del fatto che sia uscita ache la quarta di #Castlevania #castlevaniaseason4 Stranamente ci sono co… -