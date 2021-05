La mossa di Toti sui vaccini ai turisti in Liguria | «Ma non basterà venire qui per un weekend»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Laapre le vaccinazioni anti Covid ai residenti temporanei e aidi lungo periodo. Ad annunciarlo è stato il governatore Giovanni, che comunque chiarito i criteri con cui saranno selezionati i destinatari deial di fuori dei residenti liguri. Non sarà per esempio sufficiente trascorrere un merosulle coste liguri per potersi vedere somministrare una dose di preparato.ha già lanciato l’avvertimento: «Chi trascorrerà il fine settimana ine pensa di fermarsi sino al lunedì per vaccinarsi non verrà vaccinato». Le somministrazioni saranno invece disponibili per i «residenti temporanei» nella regione (principalmente persone che hanno una seconda casa, o che intendono trascorrere lunghi periodi di villeggiatura tra le riviere ...

