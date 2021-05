"La Meloni? Finta opposizione. E Salvini gn****e". Dibba dalla Gruber, solo insulti | Video (Di venerdì 14 maggio 2021) "Il benessere di una democrazia dipende anche dall'opposizione e oggi non c'è". Alessandro Di Battista, ospite a Otto e mezzo su La7, fa fare un salto sulla sedia a Lilli Gruber, che ribatte: "Beh, c'è Giorgia Meloni". "La Meloni - ribatte con sfrontatezza l'ex deputato del Movimento 5 Stelle - è molto scaltra a differenza di quello gnoccolone di Matteo Salvini, fa un'opposizione elettorale ma non la vedi mai attaccare Draghi e prendere posizioni nette come faccio io". L'umiltà dell'ex grillino, oggi considerato molto vicino a Davide Casaleggio e ancora in predicato di diventare il leader di un "nuovo" Movimento, emerge prepotente anche nel salotto della Gruber. "Ma cosa c'è che non le piace nel governo di Mario Draghi?", è l'assist di Lilli la Rossa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) "Il benessere di una democrazia dipende anche dall'e oggi non c'è". Alessandro Di Battista, ospite a Otto e mezzo su La7, fa fare un salto sulla sedia a Lilli, che ribatte: "Beh, c'è Giorgia". "La- ribatte con sfrontatezza l'ex deputato del Movimento 5 Stelle - è molto scaltra a differenza di quello gnoccolone di Matteo, fa un'elettorale ma non la vedi mai attaccare Draghi e prendere posizioni nette come faccio io". L'umiltà dell'ex grillino, oggi considerato molto vicino a Davide Casaleggio e ancora in predicato di diventare il leader di un "nuovo" Movimento, emerge prepotente anche nel salotto della. "Ma cosa c'è che non le piace nel governo di Mario Draghi?", è l'assist di Lilli la Rossa ...

AppostaMi : Unità del centro destra… ma la Meloni e i fratellini non stanno all'opposizione? Oppure è una finta per accaparrars… - MarceVann : @Darktiv ?????? Lo sapevo saresti arrivato come un topolino che va al formaggio!. Ehhh... sono i risultati di stare a… - gieffeci71 : RT @NinaRicci_us: @fratotolo2 @stanzaselvaggia La tuttologa del niente; facciamo finta che fosse illegale all'epoca. Facciamo finta che la… - NinaRicci_us : @fratotolo2 @stanzaselvaggia La tuttologa del niente; facciamo finta che fosse illegale all'epoca. Facciamo finta c… - Frances47226166 : RT @Simo07827689: @CastellinoLuigi @CtzMaurizio Nel governo dei #peggiori ci sono gli stessi ministri di FI che c'erano nel governo Berlusc… -