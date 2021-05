La Juventus vuole l’allenatore che ha vinto tutto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come riporta la Bild, Flick, dopo l’addio al Bayern, sarebbe tra gli obiettivi dellaper sostituire Pirlo. Il calcio a volte regala storie che neanche il miglio sceneggiatore di Hollywood sognerebbe mai di scrivere. Una di queste storie è di Hans-Dieter Flick: da assistente di Kovac a vincere il triplete come primo allenatore del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vuole

... Luis Campos, dirigente accostato in questi giorni anche alla. Tra gli obiettivi di Lopez ci sarebbero gli spagnoli del Valencia, club valutato 160 milioni e anche gli inglesi del ...In questi giorni sono state tante le squadre accostate a Varane: l'interesse dellaè noto ormai da tempo ma appare evidente, che senza la qualificazione in Champions League, l'approdo del ...CR7 sarebbe pronto a restare ancora alla Juventus. Il portoghese, però, vorrebbe avere delle garanzie sugli acquisti futuri ...Sarebbe Massimiliano Allegri la prima scelta del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: 'L'ex allenatore della Juventus è in pole position'.