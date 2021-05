La Formula E aggiorna il calendario con nuove gare (Di venerdì 14 maggio 2021) La Formula E aggiorna il calendario. L’evento più importante che ha come protagoniste le monoposto elettriche, ha aggiunto quattro nuove gare al suo programma 2021-2022. Inoltre la FE “rispolvererà” tre città messe da parte momentaneamente a causa della pandemia mondiale che non avrebbe reso sicuro lo svolgersi dell’evento. Formula E sul vero circuito del Principato di Monaco. Dove vedere la gara La Formula E aggiorna il calendario: quali le novità? Il fatto che alla stagione 2021 -2022 di Formula E verranno aggiunte quattro nuove gare, dovrebbe far saltare di gioia gli appassionati di motori. La stagione delle monoposto elettriche è cominciata il 26 febbraio a Dir?iyya, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Lail. L’evento più importante che ha come protagoniste le monoposto elettriche, ha aggiunto quattroal suo programma 2021-2022. Inoltre la FE “rispolvererà” tre città messe da parte momentaneamente a causa della pandemia mondiale che non avrebbe reso sicuro lo svolgersi dell’evento.E sul vero circuito del Principato di Monaco. Dove vedere la gara Lail: quali le novità? Il fatto che alla stagione 2021 -2022 diE verranno aggiunte quattro, dovrebbe far saltare di gioia gli appassionati di motori. La stagione delle monoposto elettriche è cominciata il 26 febbraio a Dir?iyya, ...

La Formula E aggiorna il calendario con nuove gare Periodico Daily - Notizie Formula E | Nuova powertrain per Nissan e.dams a Monaco: “Otteniamo il massimo” Nissan e.dams ha sviluppato una nuova powertrain in vista dell’ePrix di Monaco, prossimo appuntamento della Formula E in programma questo weekend. Sébastien Buemi e Oliver Rowland puntano in alto sull ...

