La Florida | “Amnistia per chi ha violato le regole anti Covid”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lasi era già distinta per la rispettabilissima, nonché sacrosanta scelta di non conculcare ogni libertà individuale nel nome di una presunta sicurezza sanitaria. Ma adesso, il governatore repubblicano, Ron DeSs, è andato oltre. E ha lanciato una sorta diper tutti i cittadini dello Stato che siano stati sanzionati per averle norme, come l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale. DeSs lo ha promesso durante un’intervista a Fox news, in cui si stava discutendo il caso dei due gestori di una palestra, sui quali pende un procedimento penale perché hanno rifiutato di applicare le norme sul distanziamento nei loro locali. Certo, il buon senso suggerisce di osservare delle precauzioni ...