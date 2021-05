La figlia di Bearzot racconta il vecio: «Innamorato dei classici, voleva fare il medico. Poi però…» (Di venerdì 14 maggio 2021) La figlia di Enzo Bearzot, Cinzia, ha svelato al Corriere alcuni aneddoti dell’allenatore che vinto il Mondiale di Spagna 82? Un uomo d’altri tempi, un uomo di calcio, di cultura e di famiglia. Cinzia Bearzot ha raccontato al sito internet del Corriere della Sera la vita del “vecio”, colui che puntò su Paolo Rossi e fece esultare un paese intero a Spagna 82?. Le sue parole: CALCIO MISTO CULTURA – «Per lui il calcio era niente senza una lezione più profonda dietro. Era un uomo colto ma soprattutto curioso. Aveva fatto il liceo classico con ottimi risultati. Poi era stato nei Salesiani di Gorizia. Lo sa che voleva fare il medico? raccontava sempre che quella era la sua vera vocazione, la sua carriera doveva essere in camice bianco. Poi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladi Enzo, Cinzia, ha svelato al Corriere alcuni aneddoti dell’allenatore che vinto il Mondiale di Spagna 82? Un uomo d’altri tempi, un uomo di calcio, di cultura e di famiglia. Cinziahato al sito internet del Corriere della Sera la vita del “”, colui che puntò su Paolo Rossi e fece esultare un paese intero a Spagna 82?. Le sue parole: CALCIO MISTO CULTURA – «Per lui il calcio era niente senza una lezione più profonda dietro. Era un uomo colto ma soprattutto curioso. Aveva fatto il liceo classico con ottimi risultati. Poi era stato nei Salesiani di Gorizia. Lo sa cheilva sempre che quella era la sua vera vocazione, la sua carriera doveva essere in camice bianco. Poi ...

