La ex gieffina polemizza sulle ragazze che si mostrano nude e siliconate su Instagram

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 maggio 2021) Negli anni non ha perso la vis polemica. E anche oggi, che dal famoso primo Grande Fratello sono passati ormai 20 anni, non smette di graffiare. Marina La Rosa, 44 anni, ha usato i social media per lanciare la sua ultima polemica. Forse stanca di scorrere la timeline die vedere seni&sederi al vento, bocche a canotto e caption filosofiche su immagini di derrière in bella mostra, ha deciso di reagire con l’arma che più le appartiene: l’ironia. Leggi anche › ‘Come quando fuori piove’. La serie tv con Virginia Raffaele: «L’ironia non è superficialità» Grande Fratello story: le tre conduttrici ...