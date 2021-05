“La donna alla finestra”, ovvero come sprecare un grande cast (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo film di Joe Wright appare mediocre non tanto paragonato all’inarrivabile “La finestra sul cortile”, quanto rispetto alla media dei thriller psicologici degli ultimi anni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Il nuovo film di Joe Wright appare mediocre non tanto paragonato all’inarrivabile “Lasul cortile”, quanto rispettomedia dei thriller psicologici degli ultimi anni

Advertising

TizianaFerrario : Buon lavoro a #ElisabettaBelloni alla guida del #DIS, i servizi segreti. Una donna da primato: la prima all’unità d… - itinagli : Complimenti a Elisabetta Belloni, nominata dal premier #Draghi alla guida del Dis. Donna autorevole, competente, gi… - agorarai : 'Penso che la gravidanza è un momento straordinario per una donna La maternità non deve essere considerata come un… - Eatzor : RT @perchetendenza: 'Rula Jebreal': Perché ha declinato l'invito alla puntata di stasera di #propagandalive dopo aver appreso di essere l'… - howtoberare : RT @perchetendenza: 'Rula Jebreal': Perché ha declinato l'invito alla puntata di stasera di #propagandalive dopo aver appreso di essere l'… -