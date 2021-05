“La donna alla finestra” con Amy Adams da oggi su Netflix [Trailer] (Di venerdì 14 maggio 2021) Disponibile da oggi su Netflix il nuovo thriller La donna alla finestra diretto da Joe Wright, già regista di L’ora più buia, Anna Karenina, e Hanna. Adattamento dell’omonimo romanzo di A. J. Finn, la sceneggiatura è firmata da Tracy Letts, sceneggiatore di Piccole Donne e Lady Bird. Protagonista è Amy Adams, due Golden Globe come migliore attrice in un film commedia per American Hustle – L’apparenza inganna di David O. Russell (per il quale è anche stata candidata agli Oscar) e Big Eyes di Tim Burton, e recentemente vista in Elegia americana insieme a Glenn Close. In La donna alla finestra, Amy Adams interpreta la psicologa Anna Fox che soffrendo di agorafobia trascorre le sue giornate chiusa nella sua casa di New ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Disponibile dasuil nuovo thriller Ladiretto da Joe Wright, già regista di L’ora più buia, Anna Karenina, e Hanna. Adattamento dell’omonimo romanzo di A. J. Finn, la sceneggiatura è firmata da Tracy Letts, sceneggiatore di Piccole Donne e Lady Bird. Protagonista è Amy, due Golden Globe come migliore attrice in un film commedia per American Hustle – L’apparenza inganna di David O. Russell (per il quale è anche stata candidata agli Oscar) e Big Eyes di Tim Burton, e recentemente vista in Elegia americana insieme a Glenn Close. In La, Amyinterpreta la psicologa Anna Fox che soffrendo di agorafobia trascorre le sue giornate chiusa nella sua casa di New ...

