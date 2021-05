La cover per iPhone che ricarica telefono e AirPods (Di venerdì 14 maggio 2021) Un alloggiamento speciale per gli auricolari Apple e la batteria integrata da 3000 mAh sono i tratti distintivi di Power1, custodia dalla duplice funzione che aggiunge 30 ore di vita al telefono Perché avere una semplice cover quando si può coniugare la protezione dell’iPhone con la ricarica dello stesso smartphone e degli AirPods? L’interrogativo ha smosso il team di AXS Technologies, azienda di New York che dopo due anni di ricerche e prototipi ha lanciato Power1, prodotto in grado di assicurare le due funzioni grazie ai bordi rialzati che mettono il display al riparo da brutte sorprese in caso di urti o cadute e alla forma del dorso, dotato di un alloggiamento per inserire gli auricolari Apple, protetti a loro volta da una chiusura magnetica. L’altro elemento caratterizzate è la batteria integrata ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Un alloggiamento speciale per gli auricolari Apple e la batteria integrata da 3000 mAh sono i tratti distintivi di Power1, custodia dalla duplice funzione che aggiunge 30 ore di vita alPerché avere una semplicequando si può coniugare la protezione dell’con ladello stesso smartphone e degli? L’interrogativo ha smosso il team di AXS Technologies, azienda di New York che dopo due anni di ricerche e prototipi ha lanciato Power1, prodotto in grado di assicurare le due funzioni grazie ai bordi rialzati che mettono il display al riparo da brutte sorprese in caso di urti o cadute e alla forma del dorso, dotato di un alloggiamento per inserire gli auricolari Apple, protetti a loro volta da una chiusura magnetica. L’altro elemento caratterizzate è la batteria integrata ...

Ultime Notizie dalla rete : cover per La cover per iPhone che ricarica telefono e AirPods Un alloggiamento speciale per gli auricolari Apple e una batteria integrata da 3000 mAh sono i tratti distintivi di Power1, custodia dalla duplice funzione che aggiunge 30 ore al telefono e il triplo agli ...

