La Cina su Marte. Ecco il “dio del fuoco” inviato da Pechino (Di venerdì 14 maggio 2021) La Cina si prepara ad arrivare su Marte. È previsto nella notte italiana di oggi l’approdo sulla superficie di “Zhurong”, letteralmente “dio del fuoco”, un rover destinato ai primi studi scientifici del Dragone d’Oriente su un pianeta diverso dalla Terra. Il prezioso carico fa parte della missione Tianwen-1, la “ricerca della verità celeste”, partita a luglio dello scorso anno e arrivata nell’orbita di Marte a febbraio. Prima di festeggiare, per l’agenzia cinese Cnsa si attenderà conferma del superamento dei terribili sette minuti di discesa. È quanto servirà a Zhurong dall’ingresso in atmosfera al contatto con la superficie, passando da una velocità di circa 5.500 metri al secondo e una temperatura di 1.300 Celsius (sopportabile solo grazie allo scudo protettivo) a una velocità di poche decine di centrimetri al ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021) Lasi prepara ad arrivare su. È previsto nella notte italiana di oggi l’approdo sulla superficie di “Zhurong”, letteralmente “dio del”, un rover destinato ai primi studi scientifici del Dragone d’Oriente su un pianeta diverso dalla Terra. Il prezioso carico fa parte della missione Tianwen-1, la “ricerca della verità celeste”, partita a luglio dello scorso anno e arrivata nell’orbita dia febbraio. Prima di festeggiare, per l’agenzia cinese Cnsa si attenderà conferma del superamento dei terribili sette minuti di discesa. È quanto servirà a Zhurong dall’ingresso in atmosfera al contatto con la superficie, passando da una velocità di circa 5.500 metri al secondo e una temperatura di 1.300 Celsius (sopportabile solo grazie allo scudo protettivo) a una velocità di poche decine di centrimetri al ...

