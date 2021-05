La casa di carta 5: le riprese si sono concluse (Di venerdì 14 maggio 2021) Le riprese di La casa di carta 5 si sono ufficialmente concluse, come svelato da un tweet pubblicato da Netflix online. Le riprese di La casa di carta 5 si sono ufficialmente concluse, come ha annunciato Netflix con un tweet condiviso online. Il messaggio, accompagnato da una foto del cast, sottolinea che ormai la serie ha dato vita a una famiglia e i produttori non vedono l'ora che i fan possano scoprire come si concluderà la storia portata sul piccolo schermo. La serie La casa di carta si concluderà con gli episodi della Parte 5 e il progetto è stato creato da Álex Pina, coinvolto anche come produttore e showrunner in collaborazione con Jesús Colmenar. Le riprese ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Ledi Ladi5 siufficialmente, come svelato da un tweet pubblicato da Netflix online. Ledi Ladi5 siufficialmente, come ha annunciato Netflix con un tweet condiviso online. Il messaggio, accompagnato da una foto del cast, sottolinea che ormai la serie ha dato vita a una famiglia e i produttori non vedono l'ora che i fan possano scoprire come si concluderà la storia portata sul piccolo schermo. La serie Ladisi concluderà con gli episodi della Parte 5 e il progetto è stato creato da Álex Pina, coinvolto anche come produttore e showrunner in collaborazione con Jesús Colmenar. Le...

cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa di carta 5: le riprese si sono concluse