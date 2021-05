La casa di carta 5, finite le riprese della serie (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono appena finite le riprese della quinta stagione della serie televisiva spagnola: La casa di carta, probabilmente andrà in onda nel prossimo autunno anche se la data ufficiale ancora manca.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono appenalequinta stagionetelevisiva spagnola: Ladi, probabilmente andrà in onda nel prossimo autunno anche se la data ufficiale ancora manca.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_Deliranza_ : Sono tornato a casa più tardi perché un idiota ha pensato bene di venire a spendere centinaia di euro da noi ma sen… - periodicodaily : La casa di carta: quando vedremo la quinta stagione? #serietv #netflix #Lacasadicarta - fumoffus : @severusmagiustu Ma la casa di carta non è nient’altro il classico cliché che ti porta a tifare per i cattivi con u… - peppe604410623 : @dtwyX @frafacchinetti Casa di carta... ;) - giorgiocerutti : RT @grigio2: #draghi non ha chiesto a nessuno se potesse mandare a casa #Arcuri per far posto a #Figliuolo, stesso dicasi per #Vecchione vs… -