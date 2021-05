La Casa di Carta 5: ecco l’annuncio che tutti aspettavano (Di venerdì 14 maggio 2021) La Casa di Carta 5 è una delle serie televisive più attese di tutto il 2021. L’ultima parte di una delle serie più viste al mondo è pronta per arrivare su tutti i teleschermi attraverso la piattaforma pay tv di Netflix. Le riprese del La Casa di Carta 5 hanno subito qualche rallentamento a Casa dell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. La Casa di Carta 5 è stata interrotta più volte anche perché alcuni attori sono stati contagiati dal Covid. Oggi, venerdì 14 maggio, la notizia che tutti aspettavano, le riprese dell’ultima stagione sono terminate. Ciò significa che la messa in onda della serie televisiva più attesa dell’anno a breve verrà mandata in onda e così tutti potremmo vedere ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladi5 è una delle serie televisive più attese di tutto il 2021. L’ultima parte di una delle serie più viste al mondo è pronta per arrivare sui teleschermi attraverso la piattaforma pay tv di Netflix. Le riprese del Ladi5 hanno subito qualche rallentamento adell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il mondo. Ladi5 è stata interrotta più volte anche perché alcuni attori sono stati contagiati dal Covid. Oggi, venerdì 14 maggio, la notizia che, le riprese dell’ultima stagione sono terminate. Ciò significa che la messa in onda della serie televisiva più attesa dell’anno a breve verrà mandata in onda e cosìpotremmo vedere ...

thenvghtwemet : hanno finito di registrare la casa di carta, piango in tutte le lingue che conosco- - opheliiaoph : non vedo l’ora che esca la quinta stagione della Casa di Carta sperando che sia l’ultima, così la finiamo con sto scempio. - aspiesdiary : Se nella Casa di Carta 5 deve per forza crepare qualcuno che sia uno tra Tokyo o Rio così la smettono di tediarci con la loro inutilità - marcoassante199 : Con una foto Instagram sul profilo ufficiale, la casa di carta annuncia che sono terminate le riprese della quinta… - _Sherbatsky__ : Anche “La casa di carta” sta per finire piantino?? (Giusto così però eh) -