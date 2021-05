La banca non paga, pignorato immobile dell’istituto di credito (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche le banche possono essere pignorate. Non si tratta del semplice titolo di un film, ma della concreta realtà. Nelle scorse settimane infatti un provvedimento esecutivo di un tribunale ha reso possibile un accadimento che contribuisce di certo a creare un precedente importante per tutti i consumatori italiani. Per la prima volta nella storia un’intera agenzia di una banca è stata pignorata. L’istituto bancario in questione (secondo quello che riferisce l’avvocato Mario Manzo, Responsabile Nazionale Ufficio Legale Emergenza Legalità ) si sarebbe rifiutato di adempiere in maniera spontanea ad un provvedimento esecutivo della Corte di Appello di Roma. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) Anche le banche possono essere pignorate. Non si tratta del semplice titolo di un film, ma della concreta realtà. Nelle scorse settimane infatti un provvedimento esecutivo di un tribunale ha reso possibile un accadimento che contribuisce di certo a creare un precedente importante per tutti i consumatori italiani. Per la prima volta nella storia un’intera agenzia di unaè stata pignorata. L’istitutorio in questione (secondo quello che riferisce l’avvocato Mario Manzo, Responsabile Nazionale Ufficio Legale Emergenza Legalità ) si sarebbe rifiutato di adempiere in maniera spontanea ad un provvedimento esecutivo della Corte di Appello di Roma. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE Consiglia

