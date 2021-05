La 23enne che ha ricevuto 4 dosi di Pfizer non sta bene La madre | Valutiamo il risarcimento

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Avevano detto che non avrebbero proceduto legalmente nei confronti della Usl Toscana nord ovest e dell’infermiera che materialmente ha commesso l’errore, ma le cose potrebbero cambiare. Lo spiega al Tirreno ladi Virginia, laalla quale sono state somministrate per errore 4del vaccino. “Penalmente ho una sola parola; ho detto che non procederemo e non lo faremo. In questi giorni però devo dire che la fiducia è venuta un po’meno; la storia delle 4invece di 6, le notizie sul liquido rimasto nel flacone che prima ci era stato descritto vuoto, ci hanno un po’destabilizzato. Dopo questi risvolti ho chiesto alla Usl di inviarmi tutta la documentazione riguardante il caso di mia figlia, compresi i risultati delle analisi di 5 provette di sangue, richieste da quando è stata ...