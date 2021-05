**L.elettorale: da Direzione Pd spinta su proporzionale, Letta non chiude ma prende tempo** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Alessandro Alfieri di Base Riformista, l’orfiniano Francesco Verducci, Goffredo Bettini. Da angolature diverse, si esplicita nel dibattito alla Direzione Pd la spinta sul proporzionale. Una spinta che il flop delle trattative con i 5 Stelle sui comuni ha reso più forte. Enrico Letta non chiude ma posticipa un confronto in materia. “Discutiamone nelle Agorà” che partiranno in estate, dice il segretario in Direzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Alessandro Alfieri di Base Riformista, l’orfiniano Francesco Verducci, Goffredo Bettini. Da angolature diverse, si esplicita nel dibattito allaPd lasul. Unache il flop delle trattative con i 5 Stelle sui comuni ha reso più forte. Enricononma posticipa un confronto in materia. “Discutiamone nelle Agorà” che partiranno in estate, dice il segretario in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

