Advertising

borghi_claudio : @cris_cersei @Joker__Reloaded @FmMosca Intanto però il dibattito l'abbiamo imposto e ho portato uno storico partito… - PiazzaaItalia : @SplendorSolis00 Essendo l'Italia un sistema politico democratico, direi che non possiamo in continuazione sentirci… - TV7Benevento : **L.elettorale: Alfieri, 'proporzionale con correttivi maggioritari'**... - Fabio_DAmico50 : @Bliss15083119 @youngezio23 @virginiaraggi Rischia di vincere l'inesistente - al momento - candidato cdx senza nemm… - gdirico : Quella <<crosta>> di #luisellacostamagna regala lo spottone elettorale ad un sindaco improbabile... L'uso personale… -

Ultime Notizie dalla rete : **L elettorale

la Repubblica

... né a chi inneggia al cambiamento ma che poi ha come unica sintesi politica'avversario comune, tralasciando invece il programmae la visione di un nuovo modello di città da proporre ai ......quando Falcomatà spiegava come il caos dei rifiuti di quel periodo (durante la campagna) ... Era stato lo stesso sindaco ad anticipare'arrivo dei cassonetti intelligenti in città: Intanto, ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Ci sarà poi anche da fare una riflessione su quale legge elettorale. Credo che una legge elettorale proporzionale con correttivi maggioritaria sia la migliore”. Lo dice il ...Il Comune di Napoli ha notificato agli abitanti dei bipiani di Ponticelli lo sgombero dei prefabbricati di amianto perché devono essere abbattuti ...