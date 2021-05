Keyvan Khosrovani | il designer che vestì l’imperatrice Farah Diba

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) La rubrica “Esseri Unici” oggi racconta la storia diarchitetto eiraniano. Nato a Teheran nel 1938 conseguì il master in architettura con lode presso l’Università di Teheran nel 1962. Lasciata la patria un anno prima della rivoluzione islamica come esule a vita ottenne la cittadinanza francese. Ottenuta una borsa di studio continuò a studiare per due anni all’Ecole Superieure Nationale des Beaux-Arts. Nel 1964 allestì la sua prima mostra personale alla Maison Internationale de la Cite‘ Universitaire di Parigi. Un anno dopo collaborò con gli architetti britannici Jane Drew e Maxwell Frye al progetto dell’Università di Sheffield. In seguito trascorse un anno alla Facoltà di Architettura di Roma specializzandosi nel restauro di monumenti antichi. Dopo il suo ritorno in Iran sempre nel 1966 prese parte al ...