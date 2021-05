Katy Perry lancia il suo nuovo singolo dedicato ai Pokémon 'Electric' (Di venerdì 14 maggio 2021) Pokémon continua oggi i suoi festeggiamenti per il 25° anniversario della serie con l'uscita del nuovo singolo di Katy Perry intitolato "Electric". Nel video, Katy Perry e il suo Pikachu ricordano il momento della crescita e possiamo vedere flashback di quando la cantante era più giovane con un Pikachu che era solo un Pichu. I Pokémon si evolvono, e così anche le persone, questo dovrebbe essere il messaggio del nuovo singolo. "Quando ho visitato il Pokémon Café durante un tour in Giappone, mi sono sentita così nostalgica", ha detto Katy Perry. "Mi ha riportato agli anni del liceo". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021)continua oggi i suoi festeggiamenti per il 25° anniversario della serie con l'uscita deldiintitolato "". Nel video,e il suo Pikachu ricordano il momento della crescita e possiamo vedere flashback di quando la cantante era più giovane con un Pikachu che era solo un Pichu. Isi evolvono, e così anche le persone, questo dovrebbe essere il messaggio del. "Quando ho visitato ilCafé durante un tour in Giappone, mi sono sentita così nostalgica", ha detto. "Mi ha riportato agli anni del liceo". Leggi altro...

