Katy Perry festeggia l’anniversario dei Pokémon con un nuovo singolo | ecco “Electric” VIDEO

Advertising

RadioAirplay_it : Da oggi in #radio #Electric il nuovo singolo di @katyperry in collaborazione con i #Pokemon per il loro 25° annive… - PokeMillennium : Annunciato il merchandise ufficiale della collaborazione tra Katy Perry e Pokémon! #PokemonMillennium #Pokemon… - Perryzmatic : RT @bitchimluca: Gli haters di Katy Perry oggi - Basarab_ : @mfila267 Questa l'abbiamo persa peggio di Katy Perry quando smise di lavarsi. - tuttoteKit : #Pokémon: il nuovo brano di Katy Perry è disponibile #KatyPerry #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry

Pokémon continua oggi i suoi festeggiamenti per il 25° anniversario della serie con l'uscita del nuovo singolo diintitolato "Electric". Nel video,e il suo Pikachu ricordano il momento della crescita e possiamo vedere flashback di quando la cantante era più giovane con un Pikachu che era ..., Electric: il video e il significato del nuovo singolo della popstar americana, dedicato ai 25 anni dei Pokémon. In questo 2021è stata scelta come ambasciatrice ufficiale per il ...Il brano è il primo singolo estratto dall'album "Pokémon 25: The Album", disponibile dal prossimo autunno in tutti i formati immaginabili.“Electric” ci racconta un nuovo modo di intendere la vita: come un’avventura, nel perfetto connubio tra Pokémon e la pop star Katy Perry.