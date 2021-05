Katy Perry: Electric, il video musicale del nuovo singolo (Di venerdì 14 maggio 2021) Katy Perry è stata coinvolta nel progetto ‘Musica P25’, l’iniziativa lanciata dalla Pokémon Company per celebrare il 25° anniversario del brand Pokémon. La popstar americana per l’occasione ha rilasciato un nuovo singolo, Electric. Nel video musicale la Perry è accompagnata da Pikachu, che le sta a fianco per tutta la durata della clip. Il pezzo è in pieno stile Katy, in linea con i suoi ultimi lavori (lo preferisco anche a certi singoli come Champagne Problems o Harleys in Hawaii), ma ovviamente è lontano anni luce dalle hit che l’hanno fatta entrare nell’Olimpo del pop. WARNING: video may awaken powers that are SHOCKINGElectric is out now! Take a Pikachu https://t.co/VbapXRMRnf ?(^?^)? #pokemon25 ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 maggio 2021)è stata coinvolta nel progetto ‘Musica P25’, l’iniziativa lanciata dalla Pokémon Company per celebrare il 25° anniversario del brand Pokémon. La popstar americana per l’occasione ha rilasciato un. Nellaè accompagnata da Pikachu, che le sta a fianco per tutta la durata della clip. Il pezzo è in pieno stile, in linea con i suoi ultimi lavori (lo preferisco anche a certi singoli come Champagne Problems o Harleys in Hawaii), ma ovviamente è lontano anni luce dalle hit che l’hanno fatta entrare nell’Olimpo del pop. WARNING:may awaken powers that are SHOCKINGis out now! Take a Pikachu https://t.co/VbapXRMRnf ?(^?^)? #pokemon25 ...

