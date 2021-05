Katie Holmes di nuovo single: è finita con il fidanzato chef italiano (Di venerdì 14 maggio 2021) A dicembre avevano ufficializzato la storia d'amore con una foto sui social, ma la relazione tra Katie Holmes e Emilio Vitolo , chef di origini italiane, è finita dopo meno di un anno. Anche se ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) A dicembre avevano ufficializzato la storia d'amore con una foto sui social, ma la relazione trae Emilio Vitolo ,di origini italiane, èdopo meno di un anno. Anche se ...

Advertising

ChiccoseDOC : GIA’ AL CAPOLINEA LA FREQUENTAZIONE DI KATIE HOLMES CON LO CHEF EMILIO VITOLO? - SweetAnette96 : Katie Holmes & Emilio Vitolo Split - zazoomblog : Katie Holmes di nuovo single: è finita col fidanzato italiano Emilio Vitolo - #Katie #Holmes #nuovo #single:… - zazoomblog : Katie Holmes di nuovo single: è finita col fidanzato italiano Emilio Vitolo - #Katie #Holmes #nuovo #single:… - hathaawayy : @octaviaxhz ELEONORA È UNA DELLE MIE SERIE TV PREFERITE E KAT È COME KATIE HOLMES PER ME. RECUPERALA -