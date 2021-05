Katie Holmes di nuovo single: è finita col fidanzato italiano Emilio Vitolo (Di venerdì 14 maggio 2021) Gossip Ennesima delusione amorosa per la star della serie tv anni Novanta Dawson’s Creek Pubblicato su 13 Maggio 2021 Katie Holmes e Emilio Vitolo si sono lasciati. Da settimane in America si parlava di crisi tra i due. Ora la conferma è arrivata sull’autorevole portale Us Weekly. Un portavoce dell’attrice, ex moglie di Tom Cruise, ha confermato la rottura tra la sua assistita e lo chef italo-peruviano. La storia d’amore tra Katie Holmes e Emilio Vitolo è giunta al capolinea ma i due hanno deciso di mantenere un rapporto amichevole. Una fonte ha spifferato: “Katie ed Emilio si sono divertiti tanto insieme ma non ha funzionato. Si sono lasciati senza rancori. Oggi Katie vuole ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Gossip Ennesima delusione amorosa per la star della serie tv anni Novanta Dawson’s Creek Pubblicato su 13 Maggio 2021si sono lasciati. Da settimane in America si parlava di crisi tra i due. Ora la conferma è arrivata sull’autorevole portale Us Weekly. Un portavoce dell’attrice, ex moglie di Tom Cruise, ha confermato la rottura tra la sua assistita e lo chef italo-peruviano. La storia d’amore traè giunta al capolinea ma i due hanno deciso di mantenere un rapporto amichevole. Una fonte ha spifferato: “edsi sono divertiti tanto insieme ma non ha funzionato. Si sono lasciati senza rancori. Oggivuole ...

