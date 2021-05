Kasia Smutniak è la potente Domina | da stasera in tv in una serie da non perdere

(Di venerdì 14 maggio 2021) La Storia l’hanno fatta anche le donne. Solo che, alla fine, sui libri ci finiscono sempre e solo uomini. Tanto di cappello, quindi, a tutti quelli che cercano di raccontare l’impatto femminile nelle vicende che hanno creato il nostro mondo., la nuovatargata Sky che arrivain tv su Sky Atlantic alle 21.15, vuole rendere giustizia a una figura dimenticata. Che, se fosse stata un uomo, avremmo celebrato per la sua forza e per il suo acume. Come sostiene anche la sua interprete,. LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUChi èè la terza moglie del primo imperatore romano, Ottaviano Augusto: Livia Drusilla è stata l’artefice delle fortune del marito e ha avuto un ruolo decisivo sulle sorti dell’Impero Romano. ...

Advertising

sfiorata82 : RT @badtasteit: #Domina da oggi su Sky e NOW: la nostra intervista con Kasia Smutniak - badtasteit : #Domina da oggi su Sky e NOW: la nostra intervista con Kasia Smutniak - magibe : RT @ilgiornale: Un viaggio nell'antica Roma e un racconto tutto al femminile. Dal 14 maggio su Sky arriva Domina, serie tv con Kasia Smutni… - Marilenapas : RT @repubblica: 'Domina', Kasia Smutniak: 'Livia Drusilla usava il potere con un pizzico di furbizia' - TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Domina', Kasia Smutniak: 'Livia Drusilla usava il potere con un pizzico di furbizia' -

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak

Il ruolo della protagonista è interpretato da Nadia Parkes e. La trama di Domina Roma, 42 avanti Cristo. Livia si appresta a sposare Nerone, alleato di suo padre nella guerra contro ...Protagonista assoluta la terza moglie di Gaio, Livia Drusilla, interpretata da, con uno scenario ricostruito interamente a Cinecittà Studios di Roma. Domina: in arrivo la nuova serie ...Ha dato vita a leggi che hanno permesso alle donne di avere delle proprietà e di non rinunciare ai figli nel momento in cui volessero divorziare ...Protagonista di “Domina”, la serie Sky Original interamente disponibile dal 14 maggio anche sulla piattaforma Now, Kasia Smutniak ...