Kanpai – Milano

(Di sabato 15 maggio 2021)Via Melzo, 12 – 20124Tel. 02/38269862 Sito Internet: www..it Tipologia: giapponese Prezzi: piatti di pesce e di carne 9/20€, 2 bao misti 10€, piatti di verdure 6/9€, cocktails 8/12€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTABella sorpresa questo ristorante giapponese aperto da un paio di anni in zona Porta Venezia. La traduzione letterale diè “bicchiere asciutto” ed è un termine che si usa solitamente per fare il brindisi, come da noi il “cin cin”. Qui il bere ha molta importanza vista la grande attenzione che è stata posta al mondo del sake, presente in carta in numerose etichette e utilizzato anche nella realizzazione di diversi cocktail, abilmente preparati dal giovane bartender Samuele Lissoni. La cucina non prevede (per fortuna, a nostro avviso) l’abusato sushi, ma ...

