Kadokawa e lo sfruttamento delle anime

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 15 maggio 2021) Nata dapprima come casa editrice nel novembre del 1945, in un arcipelago ancora scioccato dalla sconfitta bellica e dalla devastazione portata dai bombardamenti,è diventata nel corso dei decenni un vero e proprio conglomerato multimediale. Al momento attuale produce e distribuisce infatti, a vari livelli, manga, libri, animazione, giochi e come ciliegina sulla torta, merchandise. Fra la fine degli anni settanta e durante tutto il decennio successivo, la produzione filmica uscita daè stata tanto variegata quanto unica, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.