Juventus Women | ansia Bonansea | possibile un colpo in attacco

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’attaccante bianconera ancora non rinnova: in caso di partenza la sostituta potrebbe arrivare dalla Germania Nella, campione d’Italia per il terzo anno consecutivo, è tempo di iniziare a programmare la prossima stagione ed iniziare a pensare al mercato. Le bianconere al momento sono alle prese con la grana Barbara. Bomber della Vecchia Signora in rosa, protagonista in questa stagione con 14 presenze e 6 reti a causa di un infortunio, il suo contratto con la formazione allenata da Rita Guarino è in scadenza al termine della stagione. La, recentemente, è stata la prima calciatrice a passare sotto la procura di Mino Raiola. Il suo rinnovo con la, al momento, sembrerebbe essere lontano, così le bianconere starebbero iniziando a pensare ad ...